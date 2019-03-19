Son Dakika Haberleri: 7. Ulusal Resim Yarışması"Na Başvurular Başladı

7. Ulusal Resim Yarışması"Na Başvurular Başladı

1 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "7. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başladı.

7. Ulusal Resim Yarışması
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "7. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışma 7-11 yaş arası çocukların katılımına açık olarak yapılacak.

Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan çocukların resimleri, ressamlar tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 21 Nisan-19 Mayıs arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.

Sürpriz ödüllerin verileceği yarışmada, ilk üç derecenin yanında iki de mansiyon ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca, her yıl olduğu olduğu gibi, birinci seçilen resim, gelecek senenin afişi olarak belirlenecek.

Yarışmaya 12 Nisan'a kadar başvurulabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:41 Kaynak: AA

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