7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
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7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

08.05.2022 14:31

7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda ödül töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yer aldığı tarihi gar binasının bulunduğu yerleşkede oluşturulan platformda dereceye girenlere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun emekleyen bir maraton olduğunu söyledi.

Balkan ülkelerini de kapsayan daha büyük bir maraton yapmayı planladıklarını belirten Taş, "Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz çok büyük destek oluyor. Önümüzdeki yıllarda nasıl Kırkpınar bir efsane olduysa nasıl Kakava şenlikleri bilinir bir hale geldiyse maratonun da daha yukarılara çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da maratonun her yıl büyüyerek devam ettiğini aktardı.

Kentte uluslararası spor organizasyonlarının arttığını belirten Ak, spor altyapısının büyük gelişim gösterdiğini, bu kapsamda il merkezi ve ilçelerde Bakanlığın önemli tesislere imza attığını ifade etti.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ ise maratonun Lozan Anıtı'ndan start aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sembolik bir geçiş yaparak dönüş yapan sporcular, Tarihi Lozan Caddesi, Meriç ve Tunca köprülerinden geçti. Sporcularımız tarihi dokuyu işleyecek şekilde Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin etrafında bir hilal yaptı. Selimiye Meydanı'nı da yeni yüzüyle, yeni haliyle tanımış oldular."

Akdağ, organizasyona destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Sonuçlar

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın startını verdiği maratonda 150'si yabancı 1022 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 21 kilometre yarışını kadınlarda 1 saat 22 dakikalık derecesiyle Dilan Atak, erkeklerde 1 saat 8 dakikalık derecesiyle Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa kazandı.

10 kilometre yarışında ise kadınlarda Bulgaristan'dan Tanya Dimitrova (38.59), erkeklerde Abdullah Tuğluk (32.44) birinci oldu.

7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika


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