7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi 8 Nisan'da yapılacak

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) 8 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, hibrit olarak "next" teması altında "Yarını Bugünden Fark Et" sloganıyla yapılacak kongre, dünyanın önemli girişimcilerini ve fikir önderlerini gençlerle bir araya getirecek.

UGİK 2021, odağında donanımlı, Türkiye'nin farkında ve evrensel hedefleri olan, insan ve teknolojiyi anlayan ve harmanlayarak iş dünyasına taşıyan yeni neslin platformu olma özelliği taşıyor.

Sınırları aşan ticari potansiyelin bölgesel ve ulusal bağlamda değerlendirileceği kongrede, "Çalışma Sistemlerinin Geleceği", "Türkiye Yatırım Stratejisi ve Geleceği", "Sonraki Ürün-Yazılım Teknolojisi", "Otonom Otomobilin Geleceği" kavramları siber güvenlik geleceği tasarlayan teknolojiler bağlamında ele alınacak.

Ticaretin yeniçağının finansal teknolojiden (fintek) yenilikçi formlara kadar farklı konularda ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer alacağı UGİK 2021, insan odaklı değişim dinamikleri ve ekonomiyi ateşleyen fikirleri farklı bakış açılarıyla gündeme taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nde dünyanın dört bir yanından tecrübeleri yeni neslin vizyonuyla buluşturacaklarını ifade ederek, "İş yapış şekillerinden geleceği inşa edecek yeni fikirlere kadar yarını birlikte daha güçlü inşa edecek gençleri bu konuda daha da yüreklendirmek gerekiyor. Yeni nesil, erken yaşta sorumluluk alan ve kendine güveniyle Türkiye'yi ve dünyayı daha ileri taşıyan yeni bir vizyonu sahipleniyor. Bu misyonu Genç MÜSİAD olarak desteklemekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.