"7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda göçmenlere gönüllü psikolojik destek veriliyor - Son Dakika
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"7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda göçmenlere gönüllü psikolojik destek veriliyor

09.10.2022 11:50

Bu yıl "Sınırsız Bir Dünya" temasıyla yola çıkan "7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", bu akşam sona eriyor.

Bu yıl "Sınırsız Bir Dünya" temasıyla yola çıkan "7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", bu akşam sona eriyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden etkinlikte yer alan Arapların kurdukları sivil toplum kuruluşları, fuar katılımcılarına ve ziyaretçilere gönüllü psikolojik destek sağlıyor.

Ruh Sağlığı Girişimciler Topluluğu'ndan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji mezunu Suriyeli psikolog Lina Selçukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurum olarak çocuklara ve yetişkinlere psikoloji alanına dair farklı eğitimler verdiklerini söyledi.

Selçukoğlu, derneklerinin içerisinde sadece psikologların değil, psikiyatri doktorlarının da çalıştığını belirterek, fuarda son yaptıkları etkinlikte sevgi dilleri üzerine konuştuklarını anlattı.

Ruh sağlığı konusunda farkındalığı arttırmayı amaçladıklarının altını çizen Selçukoğlu, "Fuarda alanımıza gelenlere ilk başta kişilik testi yapıyoruz. Psikolojik destek sunuyoruz. Bazı alanlarda da sadece psikologlara yönlendirilen sorular oluyor, onları cevaplandırıyoruz. Biliyorsunuz her zaman psikologlara ulaşılamıyor. İnsanlar hala çekinebiliyor. Biz de bu yüzden fuara psikologları getirdik. Farklı kültürlerden, farklı eğitim seviyelerinden birçok insanın sorularını yanıtlıyoruz. Akıllarında sorun olabilecek bir şey kalmıyor." açıklamasını yaptı.

Lina Selçukoğlu, fuarda çocuklara da özel etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu anlamda katılımcılardan olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

"Çocuklar için kitap almak, faaliyetlere katılmak güzel bir tecrübe oluyor"

"Nesil inşa edilir, ülkeler kalkınır" sloganıyla Türkiye'de 2019'da kurulan Gelişmiş Nesiller Derneği ve Değişim Derneğinin Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Sheik Alard ise fuara iki kurum olarak katıldıkları, çocuklarla ve gençlerle ilgili faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Alard, derneklerinin Türkiye'de daha çok eğitim alan göçmen çocuklar ve gençler olmak üzere okul müfredatı dışında fotoğrafçılık, sinema ve grafik tasarım gibi kursalar düzenlediğini belirtti.

Fuarda yaptıkları etkinliklerden bahseden Alard, şunları kaydetti:

"Çocuklar için kitap aldıktan sonra burada olmak, faaliyetlere katılmak güzel bir tecrübe oluyor. Buradaki alanımızı 5 bölüme ayırdık. Birinci kısım el sanatları, ikinci kısım her gün burada satranç turnuvası oluyor. Öğrencilere de kitap aldıktan sonra güzel bir anı kalıyor. Buraya göçmen çocuklar da Türkler de geliyor. Mesela satranç turnuvası sırasında aralarında çok güzel iletişim oldu çocukların. Bizler gençlerin daha etkili olabilmesi için yeni yetenekler yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

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Kaynak: AA

İstanbul, Dünya, Güncel, Son Dakika

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