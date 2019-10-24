7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Türkiye'den ve yurt dışından şairlerin katılımıyla başladı.

Bu yıl "Balkan Esintileri" temasıyla düzenlenen festivalin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programı, festivale ilişkin filmin izlenmesiyle başladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, açılış konuşmasına "Şiirin kalbi Sultanbeyli'den, medeniyetimizin hür yüreği İstanbul'dan Bosna Hersek'i, Hırvatistan'ı, Kosova'yı, Romanya'yı, Arnavutluk'u, Kuzey Makedonya'yı, Yunanistan'ı, Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı ve gönül coğrafyamızda olan gönül dostlarımızı muhabbetle selamlıyor, kıyamete kadar kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum." diyerek başladı.

Geleneksel hale gelen festivalde bu sene Balkanlar'dan gelen şairleri halkla buluşturmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Keskin, "Bu yıl temamızı 'Balkan Esintisi' olarak belirledik. Elbette bunun bir sebebi var. Ülkemizin en önemli sınırları Balkanlar'dan başlar. Balkanları koruyamazsak ülkemizi koruyamayız. Son zamanlarda şunu daha iyi idrak ediyoruz ki Balkanlarda huzuru, kardeşliği ve tüm zenginlikleri bir arada tutabilecek tek ülke Türkiye'dir. Bunun sebebi ise evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan şanlı tarihimizde yatar." şeklinde konuştu.

Keskin, Türk kültürünün ve Türk edebiyatının tarih boyunca varlığını büyük bir coğrafyada devam ettirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hun, Avar, Bulgar, Vardar, Oğuz, Peçenek ve Kuman Türklerinin Avrupa'da varlık gösterdiği günlerden bu yana Türk edebiyatı Balkanlar'da var olagelmiştir. Balkanlar, Türk mimarisi, Türk kültürü ve Türk gelenekleriyle donatılmıştır. Türk kültürünü besleyen Balkan coğrafyası, edebiyatımızın en önemli kaynaklarından biri olma özelliğini asırlardır taşımaktadır. Balkanlar'da huzur sadece Osmanlı devleti zamanında görülmüştür."

"Şairler her zaman yol gösterici olmuşlardır"

Balkanlar'da yaşayan, bölgenin sorunlarını çok iyi bilen, bu sorunlara çözüm arayan, şiirleriyle bir kardeşlik köprüsü kuran şairleri Sultanbeyli'de ağırlamaktan onur duyduklarını dile getiren Keskin, "Bizim medeniyetimizde şairler her zaman yol gösterici olmuşlardır. Şiir kadar bizi derinden etkileyen hiçbir sanat dalı olmadığı gibi biz siyasetçilere de yol gösteren işte o mısralara koca bir dünyayı ve büyük bir vicdanı sığdıran şairlerimizdir." dedi.

Yahya Kemal'in "Türkçe'nin çekilmediği yerler vatandır" sözünü anımsatan Keskin, bu sözün Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da kurduğu eşsiz manevi birliğin katını olduğunu belirterek, "Şiir kokusunun dünyaya yayıldığı Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimiz, Balkanları görmezden gelemezdi, gelmedi." diye konuştu.

Festivali Balkan coğrafyasına ve Barış Pınarı Harekatı'na ithaf ettiklerini ifade eden Keskin, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum. Tüm dünyaya ülkemizin ve ordumuzun gücünü sahada da masada da gösterdik. Ülkemiz güçlü olacak ki gönül coğrafyasında bulunan bütün kardeşlerinin dertlerini kendi derdi olarak bilsin ve çözümü için gayret göstersin." şeklinde konuştu.

"Gönül coğrafyamızdan misafirlerimiz var"

Hüseyin Keskin, festivali yedinci kez düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri için şükrettiklerini belirterek, "Her yıl bir temamız vardır, bu senenin teması da 'Balkan Esintisi'. Bu vesileyle Balkanlarımızdan, gönül coğrafyalarımızdan misafirlerimiz, ülkemizden şairlerimiz var." dedi.

Şairlerle beraber 2 gün boyunca tüm şiirseverleri şiire doyurmaya çalışacaklarını ifade eden Keskin, "Şiir festivalimizin en güzel yanı, bizi heyecanlandıran ve en önemsediğimiz noktalardan biri, yurt dışından ve ülkemizden gelen şairlerimizi okullarımızda evlatlarımızla buluşturuyoruz olmamız. Onların içinden bir şair çıkarabilmeyi temenni ediyoruz ki çıkmaya başladı, bu da bizi mutlu ediyor. Gayemiz bu topraklarda kültür, edebiyat, sanat, eğitim ve benzeri alanlarla bilim adamı ve insan yetiştirmek." diye konuştu.

Önceki festivallere katılan rahmetli şairler Nuri Pakdil, Bekir Sıtkı Erdoğan, Bahattin Karakoç ve Sedat Umran gibi isimleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyleyen Keskin, Cuma günkü kapanış programına bütün şiirseverleri beklediklerini sözlerine ekledi.

"Vatan" temalı şiirlerle başladı

Konuşmaların ardından Bosna Hersek'ten Cemalettin Latiç, Makedonya'dan Leyla Şerif Emin, Romanya'dan Hayat Memiş, Arnavutluk'tan Jolanda Lila Tusku, Sırbistan'dan Milica Lilic ile Cengizhan Orakçı, Şadiye Kılıç, Mehmet Özger, Selim Sina Berk ve Ali Sali kürsüye gelerek şiirlerini okudu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için "Vatan" temalı şiirlerle başlayan festivale katılan şairler, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve harekata destek verdiklerini ifade etti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Balkanlardan gelen şairlerin yanı sıra İstanbullu edebiyat meraklılarının katıldığı program, Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun konseriyle sona erdi.

Çeşitli etkinliklerle 2 gün boyunca şairlerin okullarda gençlerle buluşacağı festival, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde şiir dinletileri ve 3 Hisar konserinin yer alacağı kapanış programıyla sona erecek.