7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali başlad

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali, çeşitli ülkelerden katılımcıların gösterileriyle başladı.

Sahil bandında düzenlenen festival açılışında, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Güney Kore, Kırgızistan, Meksika, Şili, Moldova ve Hindistan'ın da olduğu 25 ülkeden gelen sanat grupları oluşturulan kortejde gösteri sundu.

Narenciye üreticisi kadınların, meyvelerle süsledikleri traktörleriyle katıldıkları korteje, çocuk grupları, bisikletli gezginler ve tiyatro toplulukları da katıldı.

Kortejde, 50 tondan fazla narenciye kullanılarak yapılan aslan, fil, motosiklet, portakal, limon, gitar gibi 10 devasa figür de yer aldı.

Sahil kıyısı da narenciye ürünleriyle süslendi. Bu yıl ilk kez yapılan balina, ejderha, maymun ve denizaltı gibi figürler ile uçak, helikopter, mini evlerin de sergilendiği alan vatandaşların akınına uğradı.

"700 sanatçı katılıyor"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, festivalin açılış törenindeki konuşmasında, kentin narenciye üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu söyledi.

Tarım alanında kentin ciddi ve önemli potansiyelinin olduğunu belirten Su, "Tarım alanındaki potansiyelimizin en önemli ayağı olan narenciye ürünlerimizi tanıtmak, onları dünyayla buluşturmak, aynı zamanda da kentimizi ve ülkemizi tanıtmak için festivali düzenliyoruz. Bugün, 25 ülkeden 700 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen festivalimizde birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yerel yöneticilerin görevlerinin, kentlerin güzelliklerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Burada müthiş bir manzara var. Türkiye'nin bütün şehirlerini görmüş bir kardeşiniz olarak, birçok şehirdeki festivale katıldım ama açık söylüyorum, Mersin bunun en iyisini yapmış. Tasarımdan, lojistiğine kadar dünya standartlarında bir festival yapılıyor." ifadesini kullandı.

Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise festivalle dikkatleri narenciyeye çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile, yemek etkinlikleri ve yelken gösterilerinin de yapılacağı festival, yarın sona erecek.