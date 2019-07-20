Son Dakika Haberleri: 7. Uluslararası Nallıhan Festivali'ne doğru
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7. Uluslararası Nallıhan Festivali'ne doğru

1 saat önce

Nallıhan Belediyesince 7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde 1. Nallıhan Çayırhan Mahallesi Üreten Eller Maden, Balık Kültür ve Sanat Festivali yapılacak.

7. Uluslararası Nallıhan Festivali'ne doğru, System.String[]
Nallıhan Belediyesince 7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde 1. Nallıhan Çayırhan Mahallesi Üreten Eller Maden, Balık Kültür ve Sanat Festivali yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival süresince çeşitli kültürel etkinliklerin yanı sıra "üreten eller" kapsamında yarışmalar ve ödül törenleri düzenlenecek.
Etkinlikte, çeşitli konserler ve halk oyunu gösterileri de yer alacak.
Çayırhan Mahallesi muhtarı Mustafa Kara, festivali merakla beklediklerini belirterek, "Burası sanayi şehri, binlerce işçiyi istihdam ediyor. Çalışanların zaman zaman morale de ihtiyacı var. Bu festival tam onlar için. Çayırhan, göleti, sahili ve Juliopolis Antik Kenti'yle insanlara hizmet vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:16 Kaynak: AA
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