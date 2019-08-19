Son Dakika Haberleri: "7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne doğru
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"7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne doğru

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenecek "7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Etkinlikleri"nin hazırlıkları tamamlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenecek "7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Etkinlikleri"nin hazırlıkları tamamlandı.
Nallıhan Kaymakamlığı ve Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte çok sayıda sanatçı sahne alacak.
Etkinlik kapsamında Yunus Emre'nin hocası olarak bilinen Tapduk Emre mezarı başında anılacak.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, etkinliğin Nallıhan'ın tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.
Etkinlik 22-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Tapduk Emre, Nallıhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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