7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı - Hızlı Kebap Yeme Yarışması

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Hızlı Kebap Yeme Yarışması" gerçekleştirildi.

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Hızlı Kebap Yeme Yarışması" gerçekleştirildi.



Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yarışmaya katılan 20 kişi, 10 Adana dürümü en kısa sürede bitirebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Kadınların da yer aldığı yarışmada tüm dürümleri önce bitiren Adnan Gündoğdu birinci oldu.



Gündoğdu, "Kebap güzel olunca dayanamadım yedim." dedi.



Gastronomi Fikir Kulübü Derneği Başkanı Ümit Adnan Özden de karnaval kapsamında kent mutfağının önemli aktörü olan kebabı en hızlı yeme yarışmasının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yarışmaya 50 kişinin müracaat ettiğini, çekilişle 20 kişinin belirlendiğini kaydeden Özden, "Karnavalın en hızlısını arıyoruz. Bu etkinliği karnaval içerisinde gelenekselleştirmek istiyoruz." dedi.



Yarışmada birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet, üçüncüye de sağlık seti verildi.



Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu akşam düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü

İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı?

AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442

AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak