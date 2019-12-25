"7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi' - Son Dakika

"7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi"

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen, 7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen, 7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda açıldı.


Serginin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Cüneyt Ahmet Er, sergilenen eserler hakkında teknik bilgiler verdi. Farklı şehirlerden etkinlik için gelen katılımcıların olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Cüneyt Ahmet Er, "Sergimizde, 7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı'nın yapıtları bulunuyor. Özellikle anagama fırınında yüksek sıcaklıklarda pişirilmiş ürünler dikkat çekiyor. Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sanatçıların eserleri olduğu gibi, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin de seramik heykelleri ve resimleri bulunuyor. Bilecik ve Çanakkale gibi şehirlerimizden gelen katılımcılarımız da bugün burada misafirimiz oldular. Kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, 3 Ocak 2020 tarihine kadar sanat severlere kapılarını açık tutacak. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Ahmet Er, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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