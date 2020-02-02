7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika Spor

7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak

6 saat önce

İstanbul'da 3-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, yarın başlayacak.

7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak, System.String[]

İstanbul'da 3-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, yarın başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre WOW İstanbul Otel'de düzenlenecek turnuvaya 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılacak.

Turnuvanın ilk gününde büyükler, ikinci gününde gençler, üçüncü gününde yıldızlar, dördüncü ve beşinci gününde ise pumse kategorisinde müsabakalar yapılacak. Karşılaşmalar aynı zamanda milli takımlar için seçme niteliği de taşıyacak.

Metin Şahin: "Festival havası yaşanacak"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından sporcuların İstanbul'da mücadele edecek olmasının önemine değindi.

Turnuvanın, federasyonun markası haline geldiğini anlatan Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın 7'ncisini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Turnuva 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yarışının resmen başladığı 2020 yılının Avrupa'daki ilk önemli turnuvası olarak dikkat çekiyor. Her sene olduğu gibi sporumuzun önemli isimlerini ülkemizde ağırlayacağız. Beş gün boyunca bir festival havası yaşanacak. Aynı zamanda burada mücadele eden milli sporcularımızın kendilerini gösterebilmeleri için çok büyük bir fırsat sunuyoruz. Buradaki turnuva önümüzdeki önemli turnuvalar için bir seçme niteliği taşıyacak."

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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