7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı - Son Dakika Spor

7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı

6 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul'da başladı.

7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul'da başladı.

WOW İstanbul Otel'de düzenlenen ve 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde, büyükler kategorisinde müsabakalar yapılıyor.

Turnuvada yarın gençler, 5 Şubat'ta yıldızlar, 6 ve 7 Şubat'ta ise pumse kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Karşılaşmalar aynı zamanda milli takımlar için seçme niteliği taşıyor.

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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