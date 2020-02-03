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7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da başladı
6 saat önce
Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul'da başladı.
WOW İstanbul Otel'de düzenlenen ve 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde, büyükler kategorisinde müsabakalar yapılıyor.
Turnuvada yarın gençler, 5 Şubat'ta yıldızlar, 6 ve 7 Şubat'ta ise pumse kategorisinde müsabakalar yapılacak.
Karşılaşmalar aynı zamanda milli takımlar için seçme niteliği taşıyor.
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