7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin (2) - Son Dakika

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İstanbul'da başlayan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koyduğunu söyledi.

Turnuva öncesinde basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen Şahin, açıklamalarına İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere rahmet dileyerek başladı.

İstanbul'da düzenlenen organizasyonun en büyük turnuva olarak değerlendirildiğini kaydeden Şahin, "Bugün burada 7'ncisi düzenlenen Türkiye Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nı başlattık. 52 ülkeden 2 bin 200 sporcu ile şampiyonanın startını verdik. Dünyada yapılan turnuvalar içinde en büyüğü olarak gösteriliyor. Bu da ülkemize duyulan güveni gözler önüne seriyor." diye konuştu.

"Önümüzdeki şampiyonalarda başarılarımız devam edecek"

Tekvandoda son dönemde büyük başarılara imza attıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"2016 yılının bitişinden itibaren Tokyo Olimpiyatları için yönetimimiz, teknik heyetimizle hızlı çalışarak bugünlere geldik. Kadınlarımız 4'te 4 yaptı. Dört kota alan dünyadaki tek ülkeyiz. Paralimpik Milli Takımı'nda da 6 tam kota alarak Tokyo 2020'ye katılacağız. Bu da büyük gurur. Dünyada 6 kota alan tek ülkeyiz. Bu başarı, bizim federasyonumuzun. 16 yıldır görevdeyim. Bu süre zarfında en büyük desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir, sporcularımızın ve gençlerimizin yanında olmuştur. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da her türlü desteği veren isimlerden biridir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.

Hepimiz beraberiz. Bu, Türkiye'nin başarısıdır. Bize yardım eden herkese, sporcularımıza, emek verenlere de teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki şampiyonalarda başarılarımız devam edecek. Önümüzdeki ay Başkanlık Kupası ardından da Avrupa Şampiyonası var. Bazen düşeceğiz ama geçmişte olduğu gibi kalkmasını bileceğiz. Her sporcumuz bizim için altın değerindedir. Dört olimpik sporcumuzun yanına 2 sporcu daha ekleyebiliriz. Nisan ayında Avrupa Olimpiyat Seçmeleri'nde boy göstereceğiz."

"Bu hırs Tokyo'ya kadar devam edecek"

Hırslarının Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara kadar devam edeceğini vurgulayan Metin Şahin, "Kadın Olimpik Milli Takımımız, puan ve tecrübe kazanmak için birtakım yarışmalara gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan turnuvada 4 altın, 1 bronz madalya aldılar. Nur Tatar, Rukiye Yıldırım, Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün altın; Zeliha Ağrıs bronz madalya kazandı. Bu hırs Tokyo'ya kadar devam edecek. Tokyo için hazırlıklarımız durmadan devam edecek. Takiplerini Ali Şahin, Servet Tazegül gibi isimler yapıyor. Çocuklarımızın burada elde edecekleri şampiyonluk, onları motive edecek. Bu şampiyonanın da ülkemiz adına başarılı geçmesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Tokyo'da da tespit edilmesinin ardından ilgili Bakanlıklar ile görüşme halinde olduklarını ve son durumu gözlemlediklerini dile getiren Şahin, "Sağlık hepimiz için önemli. Gençlik ve Spor, Sağlık Bakanlığımız ile koordineli bir haldeyiz. Bir seyahat olduğunda irtibata geçiyoruz. Sormadan hareket etmeyiz. Sporcularımız ve ülkemiz açısından aksi bir durum yaşatacak bir seyahat olursa bunu kısıtlarız. Şu an Uzak Doğu'da bir organizasyon yok. Olursa da gereken önlemleri alırız. Bu virüsün de en yakın zamanda kaybolması adına dua ediyoruz. Tüm insanlığı tehdit eden bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda saha içi denetim görevlisi olacağını belirten Şahin, "Olimpiyatlarda şu an bizim hakemimiz gözükmüyor ama bizim ilerleyen günlerde bir teklifimiz olacak. 2008'de bir hakemimiz vardı. Ben, gelen bir yazı ile olimpiyatlarda denetleme kuruluna atandım. Paralimpikte de Avrupa Organizasyon Kurulu Başkanlığı'na Ali Sağırkaya atandı. Sahanın denetimi bizde olacak. Hem ben hem de Ali Bey, sahanın içinde denetim görevlisi olacağız. Fair play çizgisi içinde her türlü takibi yapacağız." ifadelerini kullandı.