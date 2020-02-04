7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası - Son Dakika
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7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

45 dakika önce

7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde milli sporcular 22 madalya kazandı.

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7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde milli sporcular 22 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen turnuvaya 52 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde milli sporcular 16 sıklette 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplamda 22 madalya elde etti.

Erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 58 kiloda Deniz Dağdelen, 63 kiloda Emircan Turan, 74 kiloda Kutay Çekem, kadınlar 46 kiloda Ruhat Akalın ve 62 kiloda İkra Kayır altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvanın ikinci gününde gençler, üçüncü gününde yıldızlar, dördüncü ve beşinci gününde ise pumse kategorisinde müsabakalar yapılacak. Karşılaşmalar aynı zamanda milli takımlar için seçme niteliği de taşıyacak.

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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