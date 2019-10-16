Son Dakika Haberleri: 7. Yalova Subaşı Kivi Festivali
Son Dakika Güncel 7. Yalova Subaşı Kivi Festivali

7. Yalova Subaşı Kivi Festivali

16 dakika önce

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 19 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin gelirinin TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

7. Yalova Subaşı Kivi Festivali, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 19 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin gelirinin TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Yalova Subaşı Kivi Festivali" öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, yaptıkları açıklamada, festivalden elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağını duyurdu.

Kivinin bölge ve Yalova için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Canbay, "Belediye olarak biz de festivale elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bu yıl yapılacak festivalin her zamankinden daha dolu ve güçlü olması için gereken çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunalı ise festival günü satılacak kivilerden elde edilecek geliri, Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldıklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:52 Kaynak: AA
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