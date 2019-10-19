Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde "7. Yalova Subaşı Kivi Festivali" yapıldı.

Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen festival, Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Festival kapsamında kurulan standartları Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler protokol üyelerinin gezmesinin ardından açılış programına geçildi.

Burada konuşma yapan Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, beldede 1989 yılında ilk kivi üretiminin başladığını kaydetti. Tunalı, Altınova bölgesinde 6 bin 500 dönümlük bir alanda, kentte ise toplam 8 bin dönüm alanda kivi üretiminin yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu işle yaklaşık 750 çiftçimiz uğraşmaktadır. Bu yılki beklentimiz ortalama 35 bin ton civarındadır. Türkiye'de ise 60 bin ton civarında kivi beklenmektedir. Türkiye'mizin tükettiği kivi miktarı da 100 bin tondur. Eksik olan kısmı İran'dan gelmektedir. Bölgemizde 25 bin ton kapasiteyi aşan kivi depoları mevcuttur. Bölgemizin İstanbul'a yakın olmasından dolayı burası ticari bir merkez olmuştur. Karadeniz'de üretilen kiviler de bölgemizde depolanmaktadır."

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay da konuşmasında kivi üreticilerinin kentte ve ülkeye sağladığı katılardan dolayı tebrik etti.



Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise kenttin Türkiye'nin en küçük yüz ölçümüne sahip il olduğunu hatırlattı. Yalova'da toplam 42 bin tarım parseli olduğunun altını çizen Parıldar, "Bizim ilimizde birim alandan en kıymetli üretimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada da bugün 7'ncisi düzenlenen Kivi Festivali'mize ana kaynak olan kivi üretimimiz ve diğer kıymetlimiz süs bitkileri üretimimiz çok önemli bir yer tutmaktadır." diye konuştu.

Suat Parıldar, kentteki kivi üreticilerin komşu illerde de üretim gerçekleştirdiğini belirterek, "İlimizde yüzde 40-45'ini ürettiğimiz, ilimizin üreticileriyle, yine diğer illerdeki üretim alanlarıyla birlikte de yüzde 60'ını ürettiğimiz bir ürün. 2005'li yıllardan itibaren bakanlığımızın Kırsal Kalkınma kaynaklarıyla desteklediği soğuk hava depolarıyla kıymetini, değerini daha fazla arttıran bir ürün. Gelecekte de bugün olduğu gibi ilimizde her halükarda kıymetli olacak bir ürün." ifadesini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel de yaptığı selamlama konuşmasında festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Ardından festivale katkı sağlayan kişilere plaket takdimi yapıldı.

Festival halk oyunu gösterileriyle devam etti. Festival kapsamında en iyi kivi üreticisi yarışması da yapıldı.