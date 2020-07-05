7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk şimdi şarkı söylüyor - Son Dakika

7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk şimdi şarkı söylüyor

Kocaeli'de otizm belirtileri olan ve 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk Güney, aldığı müzik destekli eğitimle konuştu.

Kocaeli'de otizm belirtileri olan ve 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk Güney, aldığı müzik destekli eğitimle konuştu. Çok sevdiği müziğin umut olduğu Ayberk, şimdi şarkı söylüyor.

Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada aranan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Fatma ve Kadir Güney çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Ayberk, seneler sonra konuşmaya başlayarak ailesini sevince boğdu. Konuşma yaşı geçmesine rağmen konuşamayan ve kendisini elleri ile ifade etmeye çalışan Ayberk'i annesi hastaneye götürdü. Doktorlar, yapılan kontrollerde Ayberk'te otizm belirtilerinin olduğunu söyledi. Doktorların tavsiyesi üzerine çalıştığı işten ayrılarak Ayberk ile ilgilenmeye başlayan Fatma Güney, oğlunun konuşmasını destekleyecek bir eğitim kurumu aramaya başladı. Fatma Güney, yaptığı araştırmalarda Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde daha önce eğitim alan birçok çocuğun gelişim sağladığını gördü. Güney çifti daha sonra merkezin yolunu tuttu. Merkezde eğitim almaya başlayan Ayberk, bireysel eğitimin yanı sıra, spor, at terapisi ve müzik eğitimi ile kısa sürede gelişim göstermeye başladı. 7 yaşında cümle kurmaya başlayan Ayberk, çok sevdiği müziğin de desteği ile kısa sürede çevresindekilerle iletişim kurmaya başladı. Şarkı bile söyleyen Ayberk, ailesine büyük mutluluk yaşattı.

"Hiç konuşmuyordu"

Oğlunun eğitim almadan önce hiç konuşamadığını söyleyen Fatma Güney, "Ayberk hiç konuşmamaya başladı. Sürekli tablet ve telefonla oynuyordu. Sonra doktora götürmeye karar verdim. Doktorumuz hafif seviyede otizm olabileceğini, işimi bırakmam gerektiğini söyledi. Ayberk'in annesinin ilgisine ihtiyacı olduğu söylendi. Ben o gün işi bıraktım. O günden sonra özel eğitim alması gerektiğini söylediler. Araştırmaya başladık. Bir iki araştırmamda bu kurumu buldum ve buraya getirdim. İyi ki gelmişiz. Hiç konuşmuyordu. El işaretleri ile kendini ifade etmeye çalışıyordu. Mesela su istediğinde suyu gösterirdi. Ama şimdi her şeyi anlatabiliyor. Ayberk burada çeşitli eğitimler aldı. Öğretmenlerini ve okulu çok sevdi. Bunun sayesinde çok güzel bir şekilde ilerleme kaydetti" dedi.

"Ben ilk bunu duyduğumda üzüldüm"

Oğlunun durumu hakkında doktorların söylediklerini duyunca çok üzüldüğünü belirten anne Güney, annelere çeşitli önerilerde bulunarak, "Ben ilk bunu duyduğumda üzüldüm. Doktorumuza ne yapabilirim diye sordum. Bana, daha çok ilgilenmem sonucunda daha çabuk atlatabileceğini söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Evde ilgi şart. Dışarı çıkartamıyordum, şimdi her yere beraber gidiyoruz. Kabullenecekler. Beterin beteri vardır. Evladı için her şeyi göze alacak. Evladı ile ilgilenecek ve eğitim alabileceği böyle iyi bir kurum bulacak" diye konuştu.

"Şu anda karşılıklı olarak insanlarla konuşabiliyor"

Ayberk'in gelişim süreci ile ilgili bilgiler veren Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Arif Bayrak, "Ayberk kurumumuza ilk geldiğinde kelime çıktıları çok azdı, davranış problemleri vardı. Ayberk aldığı bireysel eğitim, spor, at terapisi ve müzik eğitimi ile ilerlemeler kaydetti. Şu anda karşılıklı olarak insanlarla konuşabiliyor ve müzik aletleri çalabiliyor. Aynı zamanda Ayberk'in tuvalet eğitimi de yoktu. Tuvalet alışkanlığını da kazandırdık. Bu süreçte Ayberk okula başladı. Okuma ve yazmada problemler yaşıyordu. Onu da destekledik ve şu anda müzik aletleri çalabiliyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk şimdi şarkı söylüyor - Son Dakika

Son Dakika

12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:25 Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 21:41 Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
14:55
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 16:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk şimdi şarkı söylüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]