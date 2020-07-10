7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı - Son Dakika

7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı

7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı Diyarbakırlı 47 yaşındaki Cem Güvenç, 7 yaşında dedesi ve babasının yanında bağlama imalatı ile tamiri öğrenmeye başladı Aradan geçen yıllarda enstrümanlara olan tutkusu her geçen gün artan Güvenç,...

7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı

Diyarbakırlı 47 yaşındaki Cem Güvenç, 7 yaşında dedesi ve babasının yanında bağlama imalatı ile tamiri öğrenmeye başladı

Aradan geçen yıllarda enstrümanlara olan tutkusu her geçen gün artan Güvenç, konservatuvara hazırlanarak müzik öğretmenliğini kazandı

5 yıl müzik öğretmenliği yapan Güvenç, imalat ve tamir işine olan aşkı nedeni ile öğretmenliği bırakıp dede mesleğine geri döndü

Yarım asra yakın süredir enstrümanların içinde olan Güvenç, tutkusundan vazgeçemiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Cem Güvenç, 7 yaşında bağlama imalatı ve tamiri ile tanıştı. Dedesi ve babasının yanında bu mesleği öğrenen Güvenç, uğruna öğretmenlik mesleğinden vazgeçtiği enstrümanlarına gözü gibi bakıyor.

Diyarbakır'da korona virüs salgınıyla birlikte getirilen kısıtlamalar döneminde vatandaşlar evde kaldıkları süreçte enstrüman çalmaya yöneldi. 7 yaşından beri dedesinden ve babasından bağlama imalatı ile bakımını öğrenen müzik öğretmeni Cem Güvenç, 5 yıllık müzik öğretmenliğinden sonra kendi atölyesine geçip ata mesleği olan bağlama imalatı ve bakımını yapmaya başladı.

Güvenç, korona virüs salgını nedeni ile müzisyenlerin çoğunun iş yapamadığını fakat buna rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını söyledi. Bu süreçte vatandaşların enstrümana yöneldiğini aktaran Güvenç, enstrüman malzemesinde yaygın olarak dut ağacı kullanıldığını, enstrüman fiyatlarının da 500 liradan başlayıp, özel yapımların 15 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

"Pandemi bizi çok etkilemedi"

40 yıldır mesleğin içinde olduğunu vurgulayan Güvenç, "Her türlü müzik aleti, imalatı ve bakım onarımını yapıyoruz. Sipariş üzerine yaptıklarımız var, kendi dükkanımıza yaptıklarımız var. Türkiye'nin farklı bölgelerinden siparişler alıyoruz. Tamirler geliyor, müzikle uğraşanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğlence mekanlarının kapalı olması biraz bizi etkiledi de diğer yandan vatandaşlarımız evde can sıkıntısından enstrümana yönelmeye başladı. Evde bozuk olan enstrümanları tamir etmeye başladılar. Biz de oradan biraz telafi ettik. Pandemi sürecinde insanlarımız müzik aleti çalmaya yöneldiler. Diyarbakır bu konuda iyi. Biraz daha ileriye doğru gidiyor, enstrüman çalma oranları yükseliyor. Kurs yerleri olarak halk eğitim merkezleri, belediyeler bu işe özen gösteriyorlar, kurslar açıyorlar" dedi.

"Atölyemde müzik aleti yaparak daha mutlu olduğumu gördüm"

Enstrümanların fiyat olarak 500 liradan başladığını 6 bin 500, 7 bin liraya kadar enstrüman yaptıklarını kaydeden Güvenç, "Tabi özel istekli olanlar fiyatları biraz daha fazla oluyor. Örneğin onlarda sedef işlemeler oluyor, altın, gümüş kabartmalı enstrümanlar üzerine motifler istiyorlar. Onlar tabi ki enstrümanın fiyatını, 12-15 bine çıkartıyor. Kimi enstrümanın arızasını bir günde gideriyoruz, kimisini de bir haftada. Ona göre yapım süreleri değişiyor. Çeşitli ağaçlardan yapıyoruz. Dut ağacı kullanıyoruz, kestane, maun, vengi ağacı, ardıç ağacı, akça ağacı kullanıyoruz. En sağlamı dut ağacı yaygın şekilde tercih ediliyor. Bu mesleği hem yaparak hem çalarak icra etmeye çalışıyoruz. Ben ayrıca konservatuvar mezunuyum, 5 yıl da müzik öğretmenliği yaptım. Daha sonra kendi mesleğime yöneldim. Atölyemde müzik aleti yaparak daha mutlu olduğumu gördüm. O yüzden müzik yapımı ve onarımına daha çok ağırlık verdim. Özel ders veriyorum. Hem yeni başlama sürecinde olanlara hem de profesyonelleşmek isteyenlere ayrı dersler uyguluyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 7 yaşında eline aldığı 'bağlamayı' aradan 40 yıl geçmesine rağmen bırakamadı - Son Dakika
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