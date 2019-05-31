7 yaşında kalbi duran çocuk ADÜ'de sağlığına kavuştu

7 yaşında kalbi duran çocuk, yapılan müdahalelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında sağlığına kavuştu.

7 yaşında kalbi duran çocuk, yapılan müdahalelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında sağlığına kavuştu.



Muğla'nın Milas ilçesinde okulda yaşadığı kalp durması sonucunda, Muğla'da kaldırıldığı Hastanede ilk müdahalesinin yapılmasın ardından Hastanemize sevk edilen hastanın tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde gerçekleşti.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Elif Çelik hastanın durumu ile ilgili olarak, "Hastanın hastanemize başvurduğunda şuurunun kapalı olduğunu, başka bir merkezde takipli kalp hastası olması sebebiyle Çocuk Kardiyololi Bilim Dalı ile ortak yürütülen bir tedavi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yapılan eko sonucunda kalp kasında kalınlaşma tespit edildiğini ifade etti ve "Kalp kasında kalınlaşmaya bağlı olarak, aort dediğimiz şah damarına giden kanın kısa süreli kesilmesiyle, hastaya oksijen gitmemesi sonucu hastanın bayıldığı tespit edildi. Bu durumunun tekrarlanmaması için kalp ilacına başlandı" dedi.



Dr. Öğretim Üyesi Elif Çelik, hastanın tedavisinin ikinci gününde solunum cihazından ayrıldığını, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine çıkarıldığını ve tedavisinin orada devam ettiğini ifade ederek "Hastanın durumunun 7 yaş için nadir rastlanan bir durum olması sebebiyle özellikle önem taşımakta. Bizlerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ekibi olarak titizlikle ve özveriyle tedaviyi tamamladık. Mevcut durumu olumlu olan hastanın taburculuğunu bugün gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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