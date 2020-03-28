Son Dakika › Güncel › 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2) - Son Dakika
7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDI Konya'da 7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da 7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:55 Kaynak: DHA
Son Dakika Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti