7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Konya'da 7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.