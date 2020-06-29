7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak - Son Dakika

7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak

MERSİN'de açılan 'Motor Sporları Kursu'na katılan 7 yaşındaki Can Alp, tutkusunu profesyonel pistlere taşmak istiyor.

MERSİN'de açılan 'Motor Sporları Kursu'na katılan 7 yaşındaki Can Alp, tutkusunu profesyonel pistlere taşmak istiyor.

Türkiye'de ilk kez Toroslar Belediyesi'nce açılan motor sporları kursu, her yaştan büyük ilgi gördü. Belediyenin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı kursa bir yıldır babası Deniz Alp ile katılan küçük Can ise hiçbir dersi aksatmadı. Minik sporcu Can'a şampiyonluk yolunda ilk adımı atan belediye, lisans başvuru hazırlıklarına da başladı.

ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Kurs, uzman eğitmen eşliğinde teorik olarak Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, uygulamalı olarak Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Alanı'nda veriliyor. Her kursiyerin kendi motosiklet, aksesuar ve ekipmanlarıyla katıldığı bu kursun sonunda sporcular, motor sporları yarışlarına hazırlanma şansı da bulabiliyor.

Babasının refakatinde kursa katılan küçük Can, dikkatle dinlediği teorik eğitimin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletine binerek bir gösteri sürüşü yaptı. Can Alp, motosiklet sürmeye geçen yıl başladığını ve hedefinin ileride profesyonel yarışlara katılmak olduğunu söyledi.

'HEYECANLIYIM AMA KORKMUYORUM'

Kırmızı motosikletini babasının aldığını kaydeden Can Alp, "Motor sürmeye geçen yıl başladım. Bu kursu düzenlediği için Atsız başkanıma çok teşekkür ederim. Motor sürürken kendimi yarış alanında gibi hissediyorum. Heyecanlıyım ama korkmuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise spor alanında yaptıkları projelerle Toroslar'ın sporun merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Motor sporları kursumuza babasıyla katılan minik sporcumuz Can Alp ile gurur duyuyoruz. İnşallah Can, ileride ülkemizi, kentimizi profesyonel yarışlarda temsil edecek. Onun bu spora olan tutkusu ve azmi bunu gösteriyor. Minik Can'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

'MUTLULUK VERİCİ'

Belediye bünyesinde açtıkları motor sporları kursu ile özellikle gençlere motosiklet kültürünü aşılamak ve güvenli sürüş tekniklerini öğretmek olduğunu belirten Başkan Yılmaz; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara değil, spora yönelmesini önemsiyoruz. Toroslar Belediye Spor Kulübü bünyemizde farklı branşlarda belediyemizi temsil eden gençlerimiz, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan başarı ile dönüyor. Bu Toroslar ve kentimiz için mutluluk verici" dedi.


- Mersin
Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak - Son Dakika

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 21:28 Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:36 Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu için duayen isimlerden sürpriz iddia: 1 yıl daha oynayabilir
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
22:17
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:00:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]