Kastamonu'da 7 yaşında bir çocuk sessizce girdiği camiyi ateşe verip kaçtı - Son Dakika
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Kastamonu'da 7 yaşında bir çocuk sessizce girdiği camiyi ateşe verip kaçtı

05.12.2022 13:52

Kastamonu'da İsmailbey Külliyesi içerisinde yer alan tarihi İsmailbey Camisi, 7 yaşlarında yabancı uyruklu bir çocuk tarafından ateşe verildi. Yangın, cami müezzini, imam ve cemaatin yoğun çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Kastamonu İsmailbey Camiine namaz kılmak için camiye gelen 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, cemaatin camiden ayrılması üzerine elindeki kibriti yakarak kadın bölümüne attı. Camideki kıyafetlerin tutuşmasıyla camide yangın çıktı.

BAZI YERLER HASAR GÖRDÜ

Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra camiye gelen cami imamı ve müezzin, yangını fark etti. İmam ve müezzin kovalarla yangına müdahale etti. Yangın sırasında tutuşan halı da müezzin ve imam tarafından dışarıya çıkartıldı. Yoğun duman sebebiyle caminin duvarları, kadın bölümü giriş kapısı ve bazı bölümler zarar gördü.

"KIYAFETLERİ TUTUŞTURUP KAÇIYOR"

Yangının ardından Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar camide incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İsmailbey Camisi İmam Hatibi Abdullah Kuru, "Dün akşam saat 16.50 sıralarında küçük bir çocuk camiye geliyor. Kamera kayıtlarından görüldüğü kadarıyla bir şahıs namaz kılıyor. O sırada da çocuk merdivenlerde oturuyor. Şahıs namaz kılıp gidince çocuk, yerinden kalkıp kadınlar girişinde elinde kibrit gibi bir şeyi yakıyor. Kadınların namaz kılarken eşarp ve eteklerini koyduğu plastik bir komodin vardı. Onları tutuşturup yakıyor ve kaçıyor. Aradan 10 dakika sonra müezzin arkadaş camiye geliyor. Hemen yangına kova ile müdahale ediyor. Kova ile yangını söndürüyor. Müezzinin hemen arkasından 2 dakika sonra ben geliyorum camiye. Hemen dışarıdan cemaati de çağırdım. Buradaki halıyı toplayıp üzerini kapatarak caminin dışarısına çıkarttık. Ardından polisi aradım. Polisler de geldi, incelemelerde bulundu. Yangını çıkaran çocuğu da bulmuşlar. Plastiğin verdiği duman sebebiyle camimiz biraz dumandan etkilendi. 1 metrekare civarında bir halımız yandı. Allah'a ham olsun küçük bir hasar ile yangını atlatmış olduk" dedi.

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 7 yaşında bir çocuk sessizce girdiği camiyi ateşe verip kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 7 yaşında bir çocuk sessizce girdiği camiyi ateşe verip kaçtı - Son Dakika
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