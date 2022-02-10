Nusaybin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oyun oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı.
Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu kritik - Son Dakika