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7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu kritik - Son Dakika

7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu kritik

10.02.2022 12:37
7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu kritik

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynadığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Nusaybin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oyun oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

DURUMU AĞIR

Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Devlet Hastanesi, Nusaybin, oyunlar, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu kritik - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu kritik - Son Dakika
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