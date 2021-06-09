7 yaşındaki çocuk lösemiye yenik düştü - Son Dakika

Yakalandığı lösemi hastalığından dolayı hayatını kaybeden 7 yaşındaki Şefik Ali Şimşek için kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas'ta katıldı. Çukurkuyu Sarıgöl Terzibaba Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şefik Ali Şimşek'in naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Vali Mehmet Makas, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - ERZİNCAN

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