Son Dakika Haberleri: 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Son Dakika

7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

6 saat önce

İnegöl ilçesinde yola fırlayan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.

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İnegöl ilçesinde yola fırlayan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.


Olay, İnegöl ilçesindeki bir düğün salonunu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan koşarak bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki H.İ.S., 16 KOZ 58 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardımı ile kenarı alınan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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