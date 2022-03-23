7 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu - Son Dakika
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7 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu

23.03.2022 09:46
7 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 7 yaşındaki çocuk sulama göletine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 7 yaşındaki çocuk sulama göletine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyüne ailesi ile birlikte gitti. Arkadaşları ile oynarken dengesini kaybederek sulama göletine düşen çocuk, yakınları tarafından çıkarılarak 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

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Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Musabeyli, Kilis, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu - Son Dakika


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