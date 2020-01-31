7 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

7 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Kayseri'de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

7 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Kayseri'de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı- Bünyan karayolu 22. kilometresi Yenisüksün mevkiinde 32 plakalı otomobil sürücüsü O.Ç.'nin (45) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D. hayatını kaybederken sürücü O.Ç. ise yaralandı. O.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:01 Kaynak: İHA
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