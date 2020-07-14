7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza - Son Dakika

7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza

Sakarya'da Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı ile 'Kırmızı Düdük' verilen 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen, kendisine verilen görevi yerine getirerek, trafik kurallarına uymayan babasına ceza yazdı.

Sakarya'da Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı ile 'Kırmızı Düdük' verilen 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen, kendisine verilen görevi yerine getirerek, trafik kurallarına uymayan babasına ceza yazdı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, korona virüs döneminde farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik 'Evdeyim Ama, Trafik Kuralları Aklımda' temalı ödüllü bir video yarışması düzenlemişti. Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince yarışmaya katılanlardan Adapazarı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen'e 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı ve 'Kırmızı Düdük' verilerek Trafik Dedektifi yapıldı. Minik trafik polisi Özen'e ekiplerce 4 önemli görev verilerek, ailesini trafik kurallarına uyum konusunda denetlenmesi de istendi.


Kendisine verilen görevleri göz önünde bulunduran minik Çınar, görevi başında babasının hız yaptığını görerek kendisini uyardı ancak kurallara uymayarak hız yaptığı için babasına 160 TL trafik cezası yazdı. Kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kağıda, "Babam bugün hız yaptı, babama 160 TL ceza yazdım. Çünkü ben ailemin ve ülkemin trafik polisiyim" yazan Çınar'ın görüntüleri ailesinin sosyal medya hesabında da paylaşıldı. Cevdet Çınar Özen'in babasına kestiği cezayı anlatırken ki çekilen video kısa bir sürede beğeni topladı. - SAKARYA

Cevdet Çınar, Sakarya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza - Son Dakika
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