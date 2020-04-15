7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü - Son Dakika
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7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü

27 dakika önce

7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü Evden çıkamayan miniğe unutulmaz doğum günü Kırıkkale'de polis ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Muhammed Fatih Varışlı'ya sürpriz yaparak eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı.

7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü

Evden çıkamayan miniğe unutulmaz doğum günü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Muhammed Fatih Varışlı'ya sürpriz yaparak eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Muhammed Fatih Varışlı'yı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık çalışanı olarak görev yapan Mehtap Varışlı ve belediyede görevli Abdurrahman Yarışlı'nın çocukları 7 yaşındaki Muhammed Fatih'in doğum günü olduğunu öğrenen ekipler, doğum gününü kutlamak istedi. Evden çıkamayan Fatih'e unutulmaz bir sürpriz yapan ekipler, miniğin yeni yaşını kutladı.


"Televizyonlarda görüp istiyordu"

Belediyede işçi olarak çalışan baba Abdurrahman Varışlı, "Hepinizden Allah razı olsun. Oğlum çok istiyordu. Televizyonlarda gördü. Polis olmak istiyor zaten kendisi. Motorla gezmek istiyor yunus polisi olup" dedi.

Muhammed Fatih Varışlı da, çok sevindiğini ifade ederek polis ağabeylerine teşekkürlerini iletti. 7 yaşındaki Fatih Yarışlı, doğum gününü kutlayan ekiplere pencereden el sallamayı da ihmal etmedi.

7 yaşındaki Fatih'e polislerden sürpriz doğum günü

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Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:47 Kaynak: İHA

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