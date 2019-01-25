7 Yaşındaki Hiranur Demircan'ın Vurulduğu Parkta Keşif Yapıldı -2

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHAPendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın yaralandığı parkta vurulmasına ilişkin keşif yapıldı.

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA



Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın yaralandığı parkta vurulmasına ilişkin keşif yapıldı.



Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde oturduğu sitenin çocuk parkında oynarken gürültü yaptığı iddiası ile komşusu Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın davası geçtiğimiz hafta İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme heyeti, duruşmada olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyetinin verdiği karar doğrultusunda bugün olayın meydana geldiği parkta keşif yapıldı.



Keşif için İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti, savcısı ve bilirkişi ile tarafların avukatları, olayda yaralanan Hiranur Demircan ve ailesi olayın meydana geldiği sitenin çocuk parkında bir araya geldi. Heyetin gelmesi ile birlikte basın mensupları parktan çıkarılarak olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeye geçildi. Hiranur Demircan'ın annesi Selinay Demircan ve babası Hasan Demircan da salonda hazır bulundu.







'ÇAT DİYE BÜYÜK BİR SES GELDİ'



Ailesi ile birlikte olay yerine gelen Hiranur Demircan, incelemeye geçilmeden önce olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Hiranur Demirtaş, "Çat diye büyük bir ses duydum" dedi. Döndüğünde elinde siyah birşey olan bir adam gördüğünü söyleyen Hiranur Demircan, kendisinden de kan geldiğini belirtti.







'ANNE BENİ VURDULAR DEDİM'



Duydukları sesten sonra arkadaşlarının korkup kaçtığını, asansöre bindiklerini söyleyen Hiranur Demircan, "Ben de diğer asansöre bindim. Anneme, beni vurdular dedim. Annem de taş attıklarını sandı" dedi.



Kendisini vuranın olaydan önce kendisine bir kez, erkeklere ise daha çok bağırdığını söyleyen Hiranur Demircan, "Bayram sabahı 'adamı deli etmeyin gidin aşağıda oynayın dedi' "diye konuştu.







'BURAYA GELDİĞİM ZAMAN SANKİ ONU GÖRÜYORUM'



Olaydan sonra parka pek çıkmadığını söyleyen Hiranur Demircan, "Buraya geldiğim zaman sanki onu görüyorum" dedi.



Hiranur Demircan'ın babası Hasan Demircan da sanığın cezasını çekmesini istediğini, olaydan sonra kızının parktan çekinmeye başladığını belirterek, "Hiranur'un durumu çok şükür iyi. Yanlız parka çıkarken korkuyor. Kendisi de korkuyor, kardeşi de korkuyor. Ben ve annesi yanında olmayınca parka pek inmek istemiyorlar" şeklinde konuştu.







OLAYIN GEÇMİŞİ



21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynayan Hiranur Demircan, gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra tutuklanan Barış Balcı hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmeö suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek sanığı yargılamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada da bugüne keşif günü vermişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Victor Moses, Fenerbahçe-Ümraniyespor Maçını Tribünden Takip Etti

Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek