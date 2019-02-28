Son Dakika Haberleri: 7 Yaşındaki Hiranur Hikaye Kitabı Yazdı

7 Yaşındaki Hiranur Hikaye Kitabı Yazdı

1 saat önce

Turgut DAĞDEVİREN - ORDU-DHA Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Hiranur Gök (7), hikaye kitabı yazarak okuyucularıyla buluşturdu.

7 Yaşındaki Hiranur Hikaye Kitabı Yazdı, System.String[]
Turgut DAĞDEVİREN - ORDU-DHA Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Hiranur Gök (7), hikaye kitabı yazarak okuyucularıyla buluşturdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Hiranur Gök, Yatmadan Önce Hikayelerim adlı hikaye kitabı yazdı. 6 yaşında iken kitap merakına başladığını belirten küçük Gök, Ben hikayelerimi, önce resimlerini yaptım daha sonra babamın yardımıyla kitabımı yazdım. Kitabımda hikayeler yer alıyor. Sınıfta arkadaşlarım da kitabımı okudu. Bazı arkadaşlarım kitabımı istedi. Kitap imzalarken beni görünce şaşırdılar. Öğretmenime de kitap imzalayarak hediye ettim dedi.

3 kitap yazan baba Erhan Gök (35) ise, Hikaye kitabına kızımla birlikte çalıştık, o'nun böyle bir hayali vardı. Kitabımızda yer alan hikayeleri kızım resimledi. Daha sonra bana anlattı. Ben de kaleme aldım. Ortaya güzel hikayeler çıktığı düşüncesindeyim şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:56 Kaynak: DHA

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