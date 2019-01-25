7 Yaşındaki Hiranur'u Parkta Silahla Yaralayan Zanlının Davasında Keşif İncelemesi Yapıldı

7 yaşındaki Hiranur'u parkta silahla yaralayan zanlının davasında keşif incelemesi yapıldı Hiranur artık parkta oynayamıyor Minik Hiranur: " Parka gitmek istemiyorum"İSTANBUL - Pendik'te oturduğu sitenin bahçesindeki parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahından çıkan kurşunla...

7 yaşındaki Hiranur'u parkta silahla yaralayan zanlının davasında keşif incelemesi yapıldı

Hiranur artık parkta oynayamıyor

Minik Hiranur: " Parka gitmek istemiyorum"



İSTANBUL - Pendik'te oturduğu sitenin bahçesindeki parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahından çıkan kurşunla sırtından yaralayan zanlıya ilişkin dava kapsamında, olayın yaşandığı yerde mahkeme tarafından keşif yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hiranur Demircan," artık oynamak için parka inemediğini, kendisini yaralayan şahsı görür gibi olduğunu söyledi.

Pendik'te oturan Hiranur Demircan, 21 Ağustos 2018 günü sitesinin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada, gürültü yaptıkları iddiasıyla kendilerine bağıran şahsın silahından çıkan kurşuna hedef olmuştu. Emniyette verdiği ifadenin ardından tutuklanan şüpheli, daha sonra savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olaya ilişkin dava kapsamında bugün keşif incelemesi yapıldı. Olay yerine gelen mahkeme heyeti, çocukların oyun oynadığı site bahçesinde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Yaşadığı şok nedeniyle yer yer olayı hatırlamakta zorlanan 7 yaşındaki Hiranur, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Hiranur Demircan şunları söyledi; "Ben patenlerimi giyiyordum. Sonra pencerede adamın elini gördüm. Arkama baktım ve elinde siyah bir şey gördüm. Arkama yeniden döndüm ve 'çat' diye büyük bir ses geldi. Arkadaşlarım da kaçtı, ben de kaçtım. Acı hissettim. Sonra hemen asansöre gidip tek başıma bindim. Elimi sırtıma attığımda kan vardı. Anneme, 'anne beni vurdular' dedim. Annem telaşa kapıldı, önce taş attıklarını sandı. Önümüzdeki komşu beni hastaneye götürdü. Olayın öncesinde bize bağırdı. 'Bayram sabahı adamı deli etmeyin, gidin aşağıda oynayın, yer yok mu' dedi. Camı açmıştı, beni vurduktan sonra önce cama çıktı, sonra perdeyi kapattı. Korkuyu atlatamadım. Azıcık oynayabiliyorum. Annem parkı yasakladı bana. Ben de gitmek istemiyorum zaten. Çünkü buraya gelince sanki şuradan adamı görüyorum."

Hiranur'un babası Hasan Demircan, "Şu an mahkeme heyetini bekliyoruz. Suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Bir insanı öldürmeye kast etmenin cezasını bulmasını istiyoruz. Hiranur'un durumu çok şükür şu an iyi ama parka inmeye korkuyor. Kardeşi de aynı durumda. Annesi ya da ben olmayınca inmek istemiyorlar. Çok sıkıntılı bir süreç. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Anne Selinay Demircan ise, "O günden sonra Hiranur'un psikolojik tedavisi devam ediyor. Bugün de keşif yapılıyor. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar bizim için. Bir insanı öldürmenin cezası neyse, o cezayı bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz sonuç olur" dedi. Mahkeme heyeti keşif yapılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

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