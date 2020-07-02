7 yaşındaki İkra Nur'un ölümünü aydınlatmak için JASAT ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek... - Son Dakika

7 yaşındaki İkra Nur'un ölümünü aydınlatmak için JASAT ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek...

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan ve yapılan aramalar sonunda cansız bedeni olaydan 4 gün sonra dere içerisinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emniyet...

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan ve yapılan aramalar sonunda cansız bedeni olaydan 4 gün sonra dere içerisinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek inceliyor.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı


İlçenin İcilli köyünde 6 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerinde kesici, delici veya ateşli silah izine rastlanmazken, elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık da tespit edilemedi. Kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlenirken, İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.


Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde dururken, bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi, Emniyet ekipleri ile olayı aydınlatmak için ortak çalışma yürütüyor.


Bu kapsamda başta Tirsi'nin yakınları ve o gün yanına gittiği söylenen küçük yaştaki amcası dahil olmak üzere mahalledeki bir çok kişinin ifadesine başvurulurken, bir kaç hafta içinde gelecek olan Adli Tıp Raporu'nun olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayacağı belirtiliyor. - GİRESUN

Jandarma Suç Araştırma Timi, Bulancak, İkra Nur, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki İkra Nur'un ölümünü aydınlatmak için JASAT ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 yaşındaki İkra Nur'un ölümünü aydınlatmak için JASAT ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]