Son Dakika Haberleri: 7 yaşındaki Kartal, 3 bin metre zirvede Türk bayrağı açtı
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7 yaşındaki Kartal, 3 bin metre zirvede Türk bayrağı açtı

2 gün önce

7 yaşındaki Kartal Batuhan Çolak, Antalya'da bulunan Akdağ Gömbe dağına annesi ve babasıyla zirve tırmanışı yaptı.

7 yaşındaki Kartal, 3 bin metre zirvede Türk bayrağı açtı, System.String[]

7 yaşındaki Kartal Batuhan Çolak, Antalya'da bulunan Akdağ Gömbe dağına annesi ve babasıyla zirve tırmanışı yaptı. Küçük Kartal zirvede Türk bayrağı dalgalandırdı.


Antalya'nın Finike ilçesi Emin Akın İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Kartal Batuhan Çolak, annesi ve babası ile Kaş ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Gömbe Zirvesine tırmandı. Dağcılık sevdalısı olan baba Ergün Çolak, 7 yaşındaki çocuğuna dağcılığı aşıladığını belirtti. Akdağ Gömbe Zirvesinin, oğlunun ikinci büyük tırmanışı olduğunu ve daha öncesinde Korkuteli ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 587 metre yükseklikteki Kızılca Dağı'na tırmanış yaptıklarını söyledi. Çolak, hedeflerini her geçen gün büyüteceklerini dile getirdi.


Kartal gibi göklerde


Kartal, kompozit başlığını takıp, 3 bin 24 metre ile Batı Anadolu'nun en yüksek ikinci zirvesi olan Akdağ Gömbe Uyluk Tepe Zirvesine teknik bir tırmanışla tırmandı. Zirveye çıktığında Atatürk ve Türk Bayrağı açarak, zirve defterini imzaladı. Küçük Kartal'in üzerine giydiği kıyafetten Beşiktaşlı olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Kartal, Gömbe, Akdağ, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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