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7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti - Son Dakika

7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti

10.07.2021 17:00

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan olayda boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren Cabbar Kara'nın, bu katliamı gerçekleştirmeden önce eşini kızıyla tehdit ettiği öğrenildi. Eşiyle barışmak için kızını kullanan cani baba, barışma teklifi kabul görmeyince önce eşini sonrada kayınpederini öldürdü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde Ebru Kara (30) ile Ali Dik'in(58) hayatını kaybetmesine sebep olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara ile kayınpederini öldüren Cabbar Kara'nın daha önce eşine birçok kez barışma teklifiyle gittiği, hatta bu tekliflerden birinde eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Olayda kolu kırılan Ebru Kara'nın annesi Eşe Dik, (56), "Kızımı barışmaya ikna etmek için kendi kızını öldürmekle tehdit etti. Yine de kabul etmeyince bu kez hem kızımı hem eşimi öldürdü" dedi.

BİRKAÇ KEZ KAPISINA DAYANDI

Önceki gün saat 12.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş'tan, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesinin yanına gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile burada yaşamaya başladı. Cabbar Kara, telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı. Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ayrıldığı eşini barışmaya, kızını öldürme tehdidi ile ikna etmeye çalıştı

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Dün yine Erzin'e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Eve zorla girerek eşi ile kızını bir odaya kapatmaya çalışan Cabbar Kara'ya kayınpederi Ali Dik ile kayınvalidesi Eşe Dik engel olmak istedi. Bunun üzerine Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Ali Dik'e ardından da eşi Ebru Kara'ya ateş etti. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Cabbar Kara yoldan geçen bir minibüsü durdurup, silah zoruyla direksiyondaki Erhan Akar'ı indirerek aracı gasp edip kaçtı.

Ayrıldığı eşini barışmaya, kızını öldürme tehdidi ile ikna etmeye çalıştı

ANNESİNİN SAĞ KOLU KIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Ebru Kara ve Ali Dik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Baba ve kızı, hastanede yapılan tüm müdahaleler karşın kurtarılamadı. Arbede sırasında yere düşen Ali Dik'in eşi Eşe Dik'in de sağ kolu kırıldı. Ekiplerin peşine düştüğü Cabbar Kara'nın gasp ettiği minibüs, Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda terk edilmiş halde bulundu.

KIZINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eşe Dik, damadının birdenbire eve girip, torunu ile kızını bir odaya kapatmaya çalıştığını, eşi ile kendisinin buna engel olmak istediğini anlattı. Dik, "Kızımı barışmaya ikna etmek istedi. Hatta, barışmaz ise kızını öldürmekle tehdit etti. Kızım buna rağmen barışma teklifini kabul etmeyince ateş etti. Ben engellemek isteyince beni de itti, yere düştüm, kolum kırıldı" dedi.

Ayrıldığı eşini barışmaya, kızını öldürme tehdidi ile ikna etmeye çalıştı

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren baba ve kızının cenazelerinin memleketleri Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki Helete Mahallesi'ne toprağa verileceği belirtildi. Bu arada Cabbar Kara'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti

Kahramanmaraş, Boşanma, Hatay, Erzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Emre Sivri: Uzaklaşdırma kararı ne işe yarar acaba merak ettım bunu takıp eden bir sistem varmıdır? Af ceza indirimi yapılacağına en azından uzaklaşdırma alan bireyleri izleyen bi sistem yapılabilirdi. Allah rahmet eylesin. Öldüreninde allah belasını versin. Tck acil olarak değişdirikmeli cezalar caydırıcı hale getirilmelidir. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Mert Can: Öncelikle Allah rahmet eylesin.. Herşeyi geçtim de bu küçük kızın yaşadığı psikolojik travma ne olacak ? En çok ona içim yandı:( Cevap Yaz 40 0 Yayından Kaldır
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