7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı - Son Dakika
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7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı

22.06.2022 13:27

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu, arkadaşlarının yanına giderken çöpleri almak için konteynerın yanına yanaşan çöp kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin uyarısıyla kamyonun altından çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da O.A.(24) idaresindeki çöp kamyonu, sokağın başında bulunan çöp konteynerindeki çöpleri almak için durakladı. O esnada arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıkan D.T. (7) kamyonun hareket etmesi ile tekerleğin altında kaldı. Etraftaki vatandaşların uyarısı üzerine duran sürücü O.A. tekrar geri hamle yaptı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine koşan vatandaşların kamyonun altından çıkardığı küçük kız için sağlık ekiplerine haber verildi. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan D.T., daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Küçük kız hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu sürücüsü O.A., polis sorgusu için gözaltına alındı. D.T.'nin cenazesinin Yeşil Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı - Son Dakika
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