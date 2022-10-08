7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu - Son Dakika
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7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu

08.10.2022 17:54
7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yoldan karşıya geçmek istediği esnada ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yoldan karşıya geçmek istediği esnada ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce hayatını kaybetti.

Kaza, Ortahisar ilçesinin Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Koz İlkokulu öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), kurs dönüşü servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 7 yaşındaki Miraç, yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. İlkokul öğrencisi Miraç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü G.K. ve servis sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Ortahisar, Karşıyaka, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu - Son Dakika

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