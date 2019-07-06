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7 yaşındaki Muhammed akülü arabasına kavuştu

53 dakika önce

7 yaşındaki Muhammed akülü arabasına kavuştuDİYARBAKIR - Diyarbakır'da DMD hastası 7 yaşındaki Muhammed Çime, Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerinin girişimi sayesinde dilediği akülü arabaya kavuştu.

7 yaşındaki Muhammed akülü arabasına kavuştu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da DMD hastası 7 yaşındaki Muhammed Çime, Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerinin girişimi sayesinde dilediği akülü arabaya kavuştu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki DMD hastası Muhammed Çime, sosyal medya üzerinden akülü araba ve futbol maçı oynamak istediğini söyledi. Çime'nin ailesinin maddi durumunun yetersiz olduğunu bilen komşuları, küçük çocuğun hayaline kavuşması için sosyal medya üzerinden video paylaşıp hayırseverlerden yardım istedi. Sosyal medyada Çime'nin videosunu gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çocuğun ailesine ulaştı. Çocuklar Üşümesin Platformu, taraftar grubu olan Azrailler Grubu ile birlikte Muhammed'i alarak ilk önce futbol maçı düzenledi. Ardından platform üyeleri, bir gönüllünün desteğiyle aldıkları akülü arabayı Muhammed'e hediye etti. Akülü arabasıyla dolaşan Muhammed'in sevinci gözlerinden okundu. Aile hem yardımsevere hem de platform üyelerine teşekkür etti.
7 yaşındaki Muhammed akülü arabasına kavuştu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Bağlar, Futbol, Genel
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