7 Yaşındaki Şefik Ali Şimşek, Lösemi Hastalığına Yenik Düştü - Son Dakika

Yakalandığı lösemi hastalığından dolayı hayatını kaybeden 7 yaşındaki Şefik Ali Şimşek için kılınan cenaze namazına, Sayın Valimiz de katıldı.

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