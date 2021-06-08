Yakalandığı lösemi hastalığından dolayı hayatını kaybeden 7 yaşındaki Şefik Ali Şimşek için kılınan cenaze namazına, Sayın Valimiz de katıldı.
Çukurkuyu Sarıgöl Terzibaba Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şefik Ali Şimşek'in naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Valimiz Sayın Mehmet Makas, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 7 Yaşındaki Şefik Ali Şimşek, Lösemi Hastalığına Yenik Düştü - Son Dakika