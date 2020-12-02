7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı - Son Dakika

7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı

02.12.2020 16:22
7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz tedavi gördüğü İzmir-Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz tedavi gördüğü İzmir- Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Minik Uğur'un hayatını kaybetmesi O'nun için kök hücre bulunabilmesi için seferber olan Ayvalık halkını yasa boğdu.

Uğur için kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay'ı ile ünlü sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'nin de Twitter üzerinden katkı sağladığı dev bir kampanya başlatılmış ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra binlerce insan minik Uğur ile O'nun gibi AML ve ALL hastaları için kan merkezlerine koşmuştu.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'nin maddi ve manevi tam destek verdiği Uğur Akyüz için aranan kök hücre Almanya'da bulunmuş ve nakil ameliyatı da gerçekleşmişti. Ancak ağır ilaçların bağışıklık sistemini çökerttiği minik çocuğun, lösemiden kurtulmuşken basit bir mantar enfeksiyonuna yakalanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir'den getirilen Uğur'un cenazesi, Altınova Orta Camii'nden mahalle kabristanına defnedildi.

Cenazede; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Ayvalık Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Rüçhan Akgöl, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Uğur Akyüz'ün ailesi ve yakınlarıyla, okul müdürü ile okul öğretmenleri hazır bulundu.

7 yaşında hayatını kaybeden Uğur'un cenazesinde; annesi Bedevi Akyüz ile babası Mehmet Latif Akyüz'ün derin üzüntüsü ise yürekleri dağladı. Akyüz ailesi, yitirdikleri evladı Uğur için hastalık sürecinden bu yana destek veren herkese gözyaşları içerisinde teşekkür etti. - BALIKESİR

7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı
7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı
7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı
7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı
7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı
7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı
7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı

Çocuk Hastanesi, Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı - Son Dakika


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