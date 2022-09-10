7 yaşındaki Yusuf, çakmakla oynarken evi yaktı

ANTALYA'da Özbek asıllı Türk ailenin kaldığı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını çakmakla oynayan ailenin 7 yaşındaki oğlu Yusuf Kaya'nın çıkardığı belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835'inci Sokak'taki 4 katlı bir binanın 2'nci katında oturan Özbek asıllı Türk vatandaşı Deniz Kaya'nın evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürüp, dumanı tahliye etti. Evde zarar oluşurken, yapılan araştırmada yangını ailenin 3 çocuğundan Yusuf'un çakmakla oynarken eşyaları tutuşturması sonucu çıkardığı ortaya çıktı.

OĞLUNA 'EN SONUNDA EVİ YAKMAYI BAŞARDIN' DİYE SİTEM ETTİEvde uyuduğu sırada küçük oğlu Yusuf'un gelip odanın yandığını söylediğini belirten Deniz Kaya, "Hemen koşup, söndürmeye çalıştım. Ancak, başaramadım" dedi. Kaya, yangına neden olan oğluna, "En sonunda evi yakmayı başardın" diye sitemde bulundu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.