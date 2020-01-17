7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs Hacıbektaş'ta yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul adli makamlarınca herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenme suretiyle hırsızlık ve Keskin adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR