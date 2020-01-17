7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs Hacıbektaş'ta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs Hacıbektaş'ta yakalandı - Son Dakika

7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs Hacıbektaş'ta yakalandı

18 dakika önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs Hacıbektaş'ta yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul adli makamlarınca herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenme suretiyle hırsızlık ve Keskin adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Hacıbektaş, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu
Polis memuru yaşamına son verdi Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 09:38:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs Hacıbektaş'ta yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]