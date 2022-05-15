7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi - Son Dakika
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7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi

15.05.2022 10:23

7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi Aranan sürücüye ihlal ettiği kurallarla birlikte 15 bin 476 TL para cezası uygulandı Antalya'da çeşitli suçlardan 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca, girdiği ters...

7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi

Aranan sürücüye ihlal ettiği kurallarla birlikte 15 bin 476 TL para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'da çeşitli suçlardan 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca, girdiği ters yönde kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliye 15 bin 476 TL cezai işlem uygulandı.

Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, şüphelendikleri 59 FY 491 plakalı otomobile 'dur' ihtarı yaptı. İhtara uymayan İsmail B., yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından girdiği ters yönde önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilip kelepçe takılan İsmail B.(39), alkol kontrolü sonrası ekip aracına alındı. Yapılan incelemede İsmail B'nin ehliyetsiz olmasının yanı sıra, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından 7 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

İsmail B.'ye, ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye sokma, kırmızı ışık ihlali gibi suçlardan 15 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Otomobilin sahibine ise 3 bin 674 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi
7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi
7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi
7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi

YORUMLAR
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Para Cezası, Türk Lirası, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi - Son Dakika


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