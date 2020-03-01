7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

14 dakika önce

Kocaeli'de 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin uygulamalar kapsamında yaptıkları denetimlerde kimlik kontrolü yaptıkları H.E.G.'in hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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