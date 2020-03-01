7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin uygulamalar kapsamında yaptıkları denetimlerde kimlik kontrolü yaptıkları H.E.G.'in hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ