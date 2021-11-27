7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde fuhuşa teşvik suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde fuhuşa teşvik suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek suçundan aranması olan R.T. isimli şahsın Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan R.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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