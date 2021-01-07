7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
07.01.2021 10:39
Samsun'un Alaçam ilçesinde "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Samsun- Sinop karayolunda yapılan yol uygulamasında hakkında "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A(28) yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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