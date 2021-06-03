7 yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler - Son Dakika

2012 yılında çıkarılan yasa kapsamında köy olan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak tekrar belde olmaya hak kazandı. Güney'in belde statüsüne kavuşmasının ardından bin 830 seçmen 6 Haziran'da sandık başına gidecek.

2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden az olduğu gerekçesiyle kapatılan Güney Belediyesi, köy statüsüne çevrilmişti. Belde, yapılan referandum sonucu Çalışlar köyü ile birleşti. Nüfusu tekrar 2 binin üzerine çıkan Güney beldesi, yargı sürecinin de tamamlanmasıyla 6 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanıyor. Dört gözle beklenen seçimde 8 aday yarışacak. Seçmenler beldede 8 sandıkta oy kullanacak.

Seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Erol Karabacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Özkan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) adayı ise Süleyman Çağlar oldu. Seçimde ayrıca Yeniden Refah, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) gibi partilerin de adayları yer alıyor. Bin 830 seçmenin bulunduğu beldede 7 yıl sonra vatandaşlar belediye başkanlarını seçecek.

Seçmenler adaylara başarılar diledi

Seçim kararının ardından belediye binasının tabelasının da yenilendiği ve bina içerisinde tadilat yapıldığı öğrenildi.

Hafta sonu sandık başına gidecek olan vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını, özellikle hizmet noktasında beklentilerinin karşılanmasını istediklerini kaydetti. Bütün adaylara başarılar dileyen seçmenler seçimlerin sorunsuz tamamlanması temennisinde de bulundu.

Partilerin propagandaları sürüyor

Seçim için beldede aylar öncesinden çalışmaya başlayan siyasi partilerin ise beldenin neredeyse tamamını bayrak ve adaylarının fotoğrafları ile donattıkları gözlendi. Beldede kendilerine seçim büroları da açan siyasi partilerin, seçim otobüsleri de ile de sürekli beldede müzik eşliğinde propaganda yaptıkları gözlendi.

Sorunsuz geçen propaganda sürecinin ardından seçmenler 6 Haziran günü saat 08.00'da belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. - AFYONKARAHİSAR