7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti

25.07.2022 20:19
7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti

7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti Ablası ile aynı yaşta aynı kaderi paylaştı Zonguldak'ta 2015 yılında 10 yaşındaki kızı Melisa'yı kaybeden Kar ailesi 7 yıl sonra aynı hastalıktan 10 yaşındaki evlatları Andaç Efe'yi kaybetti.

7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti

Ablası ile aynı yaşta aynı kaderi paylaştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2015 yılında 10 yaşındaki kızı Melisa'yı kaybeden Kar ailesi 7 yıl sonra aynı hastalıktan 10 yaşındaki evlatları Andaç Efe'yi kaybetti. Löseminden hayatını kaybeden Efe gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak'ta 2015 yılında lösemi hastalığından 10 yaşındaki kızlarını kaybeden Kar ailesi, 7 yıl sonra aynı hastalıktan diğer evlatlarını da kaybetti. 2 ay önce lösemi teşhisi koyulan Andaç Efe'nin ölümü Zonguldak'ı yasa boğdu. 10 yaşındaki Andaç Efe Kar için Zonguldak Uzun Mehmet Caminde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Andaç Efe Kar'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı kaderi paylaştığı ablası ile aynı yaşta hayatını kaybetti

2 ay önce lösemi hastalığına yakalanan 10 yaşındaki Andaç Efe Kar'ın 2015 yılında löseminden hayatını kaybeden Melisa Kar'ın 10 yaşında hayatını kaybettiği ablası ile aynı yaşta aynı kaderi paylaştı.

YORUMLAR
500
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Kentte 15 günde koronavirüs 3 kat arttı Zonguldak Valisi Tutulmaz: Kentte 15 günde koronavirüs 3 kat arttı Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı 'tedbirli olun' çağrısı Açıklaması Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı 'tedbirli olun' çağrısı Açıklaması
Kaynak: İHA

Zonguldak, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:19:39. #1.13#
SON DAKİKA: 7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement