Zonguldak'ta 2015 yılında lösemi hastalığından 10 yaşındaki kızlarını kaybeden Kar ailesi, 7 yıl sonra aynı hastalıktan diğer evlatlarını da kaybetti. 2 ay önce lösemi teşhisi koyulan Andaç Efe'nin ölümü Zonguldak'ı yasa boğdu. 10 yaşındaki Andaç Efe Kar için Zonguldak Uzun Mehmet Caminde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Andaç Efe Kar'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › 7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti - Son Dakika

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