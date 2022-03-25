7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı

25.03.2022 10:19
7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 9 farklı suç kaydı bulunan ve basit yaralama ile silahla tehdit suçlarından 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 9 farklı suç kaydı bulunan ve basit yaralama ile silahla tehdit suçlarından 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı faaliyetler kapsamında hakkında basit yaralama, bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma, silahla tehdit, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama, '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanun, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak, dikili ağaç veya bağ çubuğuna zarar verme, kamu malına zarar verme olmak üzere 9 farklı suç kaydı bulunan ve basit yaralama ile silahla tehdit suçlarından 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.K., 23 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonla yakalandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: 7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement