7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

03.10.2022 15:36
7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

Aydın'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak ve bu suçları işleyen terör örgütleri mensuplarını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar çerçevesinde FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. isimli şahsın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından merkez ilçe Efeler'de düzenlenen operasyonla B.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
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Mangal keyfi için zeytinlik yakan şüpheliler gözaltına alındı Mangal keyfi için zeytinlik yakan şüpheliler gözaltına alındı Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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